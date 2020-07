Kiko Rivera cuenta su prueba con el Real Madrid: "Cuando se dieron cuenta de que iba a ser un borracho empedernido..."

La vida de Kiko Rivera hubiera sido muy distinta si, cuando era apenas un adolescente, se hubiera tomado en serio sus cualidades futbolísticas. Así lo aseguró el DJ e hijo de Isabel Pantoja en su paso por el programa 'Al Toke', de UBEAT, en el que además de contar su nueva pasión por los videojuegos, ha relatado cómo fue la prueba que hizo con el mismísimo Real Madrid.

No es una historia nueva, ya que Rivera nunca ha ocultado que intentó ser futbolista. El problema es que le faltaba disciplina, porque según él tenía buenas hechuras.

"Yo soy del Sevilla, pero de pequeño, como vivía en Madrid, en el colegio o eras del Madrid o del Atleti. Del Rayo había muy poca peña. Con los amiguetes, del Madrid y del Madrid, en la época de Hugo Sánchez, Butragueño... En aquella época el Sevilla ni existía. Ahora somos la hostia", recuerda.

"Llegué a hacer las pruebas, pero cuando se dieron cuenta de que iba a ser un borracho empedernido, me echaron", cuenta. "¡Y era bueno, no era malo!", afirma Kiko Rivera, que jugaba de mediapunta. "No me daban posición, me dejaban moverme libremente. Me decían: 'libremente, libremente' y me iba al bar" bromea.