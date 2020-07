Dugarry, sobre Messi: "¿Griezmann tiene miedo a un chaval que mide 1,50 y es medio autista?"

Polémicas declaraciones de Christophe Dugarry, exjugador francés que pasó una temporada en el Barça, sobre la situación de su compatriota Antoine Griezmann y su situación actual en el Barça, donde cuenta poco para Quique Setién últimamente y donde está a la sombra de Messi.

¿De qué tiene miedo? ¿De un chaval que mide 1,50 y que es medio autista? Lo único que tiene que hacer es echarle cojones en algún momento", dijo.

Unas graves palabras a las que añadió: "Hace un año que se viene diciendo que tiene un problema con Messi. Tiene que darle un tartazo en la cara".

Dugarry, por otro lado, admite que no le sorprende que Messi no le dé pases porque Griezmann "pierde balones y juega con la pierna encogida" y que debería "ir a hablar con el argentino para solucionar el problema".

Para Setién también tiene palabras Dugarry: "Setién es buena gente, pero no tiene el nivel. No sabía a quién cambiar. Cambió a Sergio Busquets en el 85 para meter a Ansu Fati y lanzó a Griezmann en el 90. No era algo contra Griezmann. Es que no sabe cómo hacer jugar a su equipo. Está superado", dijo, sobre la labor del cántabro al frente del equipo y el polémico cambio de Griezmann en el 90 ante el Atlético.