Tony Parker, sobre Pau Gasol: "Siempre me decían: ¿Por qué no odias a este tío?"

Tony Parkeres una de las leyendas del baloncesto europeo y de la NBA que se han sumado a la 'Pau Gasol Virtual Academy by Santander' para compartir sus vivencias con el pívot español, rival en innumerables ocasiones y compañero en la etapa de Gasol en los San Antonio Spurs.

Parker y Pau Gasol departieron sobre valores como liderazgo y compromiso, además de otros temas como la importancia de las derrotas, el entorno de los deportistas y qué supone representar a tu país.

La charla dio incluso para que el exjugador francés bromeara con Gasol sobre la rivalidad que mantuvieron, especialmente, cuando se medían con sus selecciones en busca de las medallas de los Eurobasket o los Mundiales.

"Siempre me decían ¿por que no odias a Pau si siempre os gana? Yo me lo tomaba con humor. Nunca odié a Pau. Solo fue mi adversario y mi inspiración. España hacía que nosotros quisiéramos ser mejores", explicó Parker.

Este también aconsejó a los jóvenes que "disfruten con lo que hagan, con el baloncesto" sin olvidar "que esto es un juego y hay que amarlo", ya que a su parecer "la idea no es ser famoso o conocido, la idea es pasarlo bien".

Parker apunta que "los chicos de ahora olvidan que esto es un juego que hay que disfrutar, que hay que aprender del juego y de tus ídolos, de las competiciones".