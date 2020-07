El entrenador de Serena Williams pone en duda la celebración del US Open: "Parece una locura"

El entrenador de Serena Williams, Patrick Mouratoglou, ha puesto en duda la celebración del US Open por la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus, que está azotando con fuerza a Estados Unidos.

Mouratoglou considera que "con lo que está ocurriendo y viendo que los contagios aumentan cada día, no estoy seguro de que se pueda celebrar el US Open", afirmó en una entrevista a Sky Sports.

El preparador opina que "desde fuera parece una locura que se celebre" por el aumento de contagios de coronavirus en el país norteamericano y apunta que "no diría esto si la situación en Estados Unidos estuviera controlada como en Europa, sería otra historia".

No obstante, Mouratoglou lamenta que "en Estados Unidos y en Nueva York aún hay un número elevado de casos" y "no sabría si es un buen movimiento" seguir adelante con el Grand Slam neoyorkino porque "no es razonable traer gente de todo el mundo y mezclarlos".

La postura del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, se antoja clave en el futuro del torneo, algo de lo que el entrenador de Serena Williams es consciente: "No sé si en el último momento el gobernador de Nueva York decidirá cancelarlo porque, por supuesto, la salud es lo primero ".