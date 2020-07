Juan Antonio Alcalá: "Yo crecí con gritos como el 'Guti, maricón' que me dolían en lo más profundo"

El periodista deportivo Juan Antonio Alcalá fue uno de los protagonistas del impactante reportaje 'LGTBI. Deporte Invisible' de Movistar +, en el que lamenta que el mundo del fútbol es un caso aparte porque tolera actitudes impropias del siglo XXI, como los insultos discriminatorios por la orientación sexual.

Alcalá considera que "hay ámbitos que yo conozco en la sociedad actual que han decidido vivir en la edad media y noto que viven muy a gustito en la edad media".

Además, el periodista de Cope admite que "yo crecí con gritos que me dolían en lo más profundo, del 'Guti, Guti, Guti, maricón'. Te hacían callarte y vivir escondido por si acaso", lamenta.

Alcalá recuerda que "la manifestación del día del orgullo gay pasaba por la Gran Vía y veía mucho a mis compañeros gritar 'maricones'... eran insultos, era la gracieta de los años 80" y confiesa que "el sábado que se hacía la manifestación del orgullo gay yo presentaba El Larguero en sustitución de De la Morena en un estado anímico lamentable por lo que había visto".

"Crecí con gritos que me dolían. Hacían callarte y vivir escondido", Juan Antonio Alcalá. #DíasDeOrgullo



VOD: https://t.co/efKMdiSBZfpic.twitter.com/oj9VbLByzY — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) June 30, 2020

El entrevistado recalca que "eran periodistas y nuestra labor sería precisamente transmitir a la gente que el 'Míchel, Míchel, Míchel maricón' que se llevaba en los 80 o 90 era intolerable, pero nadie lo dijo, todos somos machos alfa super heteros".

Alcalá concluye afirmando que "si hay alguien que no responde a ese estereotipo lo puede pasar mal y me sorprende que nadie haga nada para erradicar algo que está erradicado y no se admite en otro ámbito de la sociedad. Yo creo que sólo faltan los toros y el fútbol".