Previa del partido: el Liverpool defiende su liderato ante el Manchester City

El próximo jueves a las 21:15 tendrá lugar en el Etihad Stadium el duelo entre el City y el Liverpool en el partido correspondiente a la jornada número 32 de la Premier League.

El Manchester City encara con ilusión de recuperar sensaciones positivas en el partido que corresponde a la trigésimo segunda jornada después de perder el último encuentro frente al Chelsea por un marcador de 2-1.

Por su parte, el Liverpool se hizo con el triunfo frente al Crystal Palace durante su último encuentro de la competición (4-0), con goles de Alexander-Arnold, Mané, Fabinho y Salah.

Como local, el Manchester City ha ganado 11 veces, ha perdido en dos ocasiones y ha empatado dos veces en 15 partidos jugados hasta ahora, unas cifras indicativas de que está consiguiendo un buen bagaje de puntos en su estadio. En las salidas, el Liverpool ha vencido 12 veces y ha sido derrotado en una ocasión en sus 15 encuentros disputados.

En sus últimos enfrentamientos en el estadio del Manchester City, los números muestran nueve victorias, cinco derrotas y 10 empates a favor del equipo local. Asimismo, es destacable la racha de los locales, que llevan dos partidos seguidos ganando en casa frente al Liverpool. El último partido que jugaron ambos equipos en esta competición fue en noviembre de 2019 y acabó con un resultado de 3-1 favorable al Liverpool.

En referencia a su posición en la tabla clasificatoria de la Premier League, podemos ver que, antes de la disputa del encuentro, el Liverpool está por delante del Manchester City con una diferencia de 23 puntos. El equipo de Pep Guardiola se sitúa en el segundo lugar con 63 puntos en su casillero. Por su lado, el Liverpool acumula hasta el momento un total de 86 puntos que le han permitido alcanzar el actual liderato de la competición.

El encuentro del Manchester City y el Liverpool podrá verse a través de televisión, concretamente el próximo jueves a las 21:15 en SKY GO Extra, BBC Radio Manchester, BBC Radio 5 Live, Sky Go UK, NOW TV, Sky Sports Main Event, Sky Sports Football y Sky Sports Premier League.