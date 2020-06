Previa del encuentro: el West Ham recibe en su feudo al Chelsea

El próximo miércoles a las 21:15 se jugará el encuentro de la trigésimo segunda jornada de la Premier League, en el que veremos enfrentarse al West Ham y al Chelsea en el London Stadium.

El West Ham tiene ganas de reencontrarse con la victoria en el encuentro correspondiente a la trigésimo segunda jornada tras sufrir una derrota contra el Tottenham Hotspur en el partido anterior por un resultado de 2-0.

En el lado de los visitantes, el Chelsea venció sus dos últimos partidos de la competición contra el Manchester City en su campo y el Aston Villa fuera de casa, por 2-1 y 1-2 respectivamente.

Con respecto a los resultados como local, el West Ham ha ganado cuatro veces, ha sido derrotado en ocho ocasiones y ha empatado tres veces en 15 partidos jugados hasta ahora, unos números que manifiestan la debilidad del equipo en los partidos en casa y que a su vez brindan esperanzas a los visitantes. En las salidas, el Chelsea tiene un balance de ocho victorias, cuatro derrotas y tres empates en 15 partidos disputados.

Los dos rivales ya se han enfrentado en otras ocasiones en el London Stadium, obteniendo como resultado ocho victorias, 11 derrotas y cinco empates a favor del West Ham. Asimismo, el equipo local acumula una racha de dos encuentros seguidos sin perder en casa frente al Chelsea. El último partido que disputaron el West Ham y el Chelsea en este torneo tuvo lugar en noviembre de 2019 y finalizó con un resultado de 0-1 a favor de los locales.

Analizando la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Premier League, podemos ver que, antes de la disputa del encuentro, el Chelsea está por delante del West Ham con una diferencia de 27 puntos. En este momento, el West Ham cuenta con 27 puntos y se sitúa en decimoséptima posición. Por su parte, el Chelsea cuenta con 54 puntos y ocupa el cuarto puesto en el torneo.

Solo queda esperar hasta el próximo miércoles a las 21:15 para poder disfrutar del encuentro a través de televisión, concretamente en SKY GO Extra, Sky Go UK, NOW TV, Sky Sports Main Event, Sky Sports Football, Sky Sports Premier League, TalkSport Radio UK y Sky Ultra HD.