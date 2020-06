Jornada 32 de la Premier League: previa del partido Everton - Leicester City

El próximo miércoles a las 19:00 tendrá lugar en el Goodison Park el duelo entre el Everton y el Leicester en la jornada número 32 de la Premier League.

El Everton afronta con optimismo el partido de la trigésimo segunda jornada para encauzar una racha positiva tras haber ganado al Norwich City en el Carrow Road por 0-1, con un tanto de Keane.

Por su parte, el Leicester City logró un empate a cero frente al Brighton and Hove Albion, sumando un punto en el último encuentro disputado de la competición.

En cuanto al desempeño en su estadio, el Everton tiene un balance de siete victorias, tres derrotas y cinco empates en 15 partidos jugados como local, lo que significa que no está aprovechando los partidos en casa para sumar una buena renta de puntos a su bolsillo. A domicilio, el Leicester City ha vencido siete veces y ha sido derrotado en cinco ocasiones en sus 15 encuentros que ha jugado hasta ahora.

Los dos rivales ya se han enfrentado en otras ocasiones en el Goodison Park, obteniendo como resultado dos derrotas y siete empates a favor del Everton. La última vez que jugaron estos equipos en esta competición fue en diciembre de 2019 y el encuentro finalizó con un marcador de 2-1 para los visitantes.

En referencia a la situación de ambos equipos en la tabla clasificatoria de la Premier League, podemos ver que los visitantes se sitúan por delante de su rival con una diferencia de 14 puntos. Los locales, antes de este partido, se sitúan en el duodécimo lugar con 41 puntos en la clasificación. Por su lado, el Leicester City cuenta con 55 puntos y ocupa el tercer puesto en el torneo.

Este partido podrá verse el miércoles próximo a las 19:00 horas a través de SKY GO Extra, Talksport 2 Radio UK, Sky Go UK, NOW TV, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League, BBC Radio, Sky Sports Action y Sky Ultra HD.