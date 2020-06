El fundador y dueño de CrossFit vende la compañía tras su polémica racista

Greg Glassman se ha desvinculado definitivamente de su gran logro empresarial, el método de entrenamiento CrossFit, después de un comentario racista en Twitter que desembocó en una gran polémica y en la desvinculación de miles de gimnasios de su entrenamiento. Glassman comentaba que la gran pandemia que asola el mundo es el "Floyd-19", en burla a las protestas contra el racismo tras la muerte de George Floyd.

La primera consecuencia tras esta publicación fue la ruptura de su mayor aliado en el mundo del entrenamiento: la empresa de equipamiento deportivo Reebok. La empresa americana se desvinculó de CrossFit pese a recaudar 45 millones de dólares al año con sus 15.000 'boxes' en unos 150 países.

Hace dos semanas, Glassman comunicó que abandonaba su cargo como CEO de la empresa, dejándola en manos de su compañero Dave Castro, ciñéndose únicamente al aspecto económico. Sin embargo, esta semana, el fundador de CrossFit ha querido desvincularse totalmente de la empresa y ha decidido traspasarla.

Eric Roza ha sido quien ha adquirido la compañía, a quien Castro ha destacado como "uno de los suyos", ya que el nuevo dueño de la compañía fue uno de los fundadores de un box de CrossFit. "Tengo mucha fe en Roza. Puede guiar a CrossFit de manera efectiva en estos nuevo mundos", escribió Glassman en Twitter.

"Estimada comunidad de CrossFit, desde que descubrí CrossFit hace 10 años, ha cambiado mi vida, y me siento profundamente honrado de tener la oportunidad de guiar a CrossFit a través de su próximo capítulo como CEO y propietario, a final de este mes. Mi punto de vista es simple: el racismo y el sexismo son abominables y no serán tolerados en CrossFit. Abrimos nuestros brazos a todos y trabajaré duro para reconstruir puentes con aquellos cuya confianza hemos perdido. Vengo con profunda humildad y me doy cuenta de que tenemos mucho trabajo por hacer. Estoy comprometido a escuchar, a aprender y a liderar un cambio positivo", fue el mensaje de Roza en lnstagram.