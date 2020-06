La tenista Aliona Bolsova, tras un cambio de 'look': "Empezaron a preguntar si me había vuelto homosexual o bisexual"

Aliona Bolsova es una de las tenistas de mayor proyección en el panorama español, tanto por su juego como por su carácter. Prueba de esto último es la reflexión que ha hecho en twitter.

La tenista de origen moldavo es una firme defensora de los derechos femeninos (el tatuaje del león que lleva en su brazo es un símbolo de la fuerza de las mujeres y del emponderamiento que quiere reivindicar). Por eso, nunca ha aceptado los cánones de moda establecidos y, según sus propias palabras, hace tiempo que decidió cortarse el pelo "como un chico" y llevar un cambio de ropa a algo más cómodo.

"Me cansé de llevar todas las prendas que se supone que son 'femeninas' y decidí escoger aquella ropa con la que me sintiera más cómoda sin importar que la pudiera comprar en la sección de hombre", cuenta en el texto que ha escrito en dos tuits.

Ese cambio a ropa más ancha provocó uno en la gente de su alrededor, que empezó a cuestionarse su sexualidad. "Empezaron a preguntar a mis amigos que si me había vuelto bisexual u homosexual, que si mi mejor amiga de toda la vida era mi novia", relata. "Me reía", zanja al respecto.

Sin embargo, pese a tomárselo con filosofía, a Bolsova le invita a pensar que algo no está bien en la sociedad. "Independientemente de si mis preferencias sexuales hubieran cambiado o no, me di cuenta de cómo enmarcamos y clasificamos ciertas actitudes, formas de vestir y de vivir en etiquetas preestablecidas. Porque en este sistema, si tu look es lo que tradicionalmente va ligado a la feminidad entonces eres heterosexual. Pero si decides llevar prendas anchas, cómodas, "masculinas", entonces ya perteneces a otra categoría. Qué manía en clasificar", reflexiona.

"Si tu look es lo que tradicionalmente va ligado a la feminidad entonces eres heterosexual"

Esta situación se volvió casi peor cuando se dejó crecer el pelo y le empezaron a decir que estaba "más guapa" y que le quedaba mejor. "¿Y a mi qué me importa que esté más guapa? Es que todo, absolutamente todo lo que hacemos las mujeres tiene que estar predestinado a estar más bellas", se lamenta, y considera "inaceptable" que ellas tengan que mirar más el aspecto estético que los hombres a los que "no les importa si van a estar horribles con el pelo rapado".

"Existe miedo a vernos feas. Vergüenza", se lamenta. "No es justo que las mujeres siempre tengamos que estar aceptables de cara al público. (...) Este sistema binario tan radicalmente dividido no es nada justo", considera Bolsova, que pide avanzar conceptualmente.

"Creo que los conceptos de feminidad y masculinidad en la época que vivimos se mezclan, las barreras se vuelven más borrosas, se difuminan. Al final acaba resultando que no existe ni una cosa ni la otra. Las etiquetas se vuelven innecesarias e inútiles", finaliza.

Estos mensajes han sido muy aplaudidos por el mundo del tenis. Por ejemplo, el Real Club de Tenis de Barcelona, donde se celebra el Conde de Godó, sale a defender a Bolsoa: "A nosotros nos gustas tal como eres. Siguiendo lo que te dicta el corazón con una personalidad fuerte y un ejemplo dentro y fuera de las pistas. ¡Te queremos, Aliona", le han escrito.