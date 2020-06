Previa del encuentro: el Burnley recibe en su feudo al Watford

Este jueves a las 19:00 en el Turf Moor se verán las caras el Burnley y el Watford en el partido que corresponde a la jornada número 31 de la Premier League.

El Burnley llega a la trigésimo primera jornada con las ganas de recuperar puntos después de perder el último encuentro frente al Manchester City por un marcador de 5-0.

En el lado de los visitantes, el Watford cosechó un empate a uno frente al Leicester City, sumando un punto en el último partido disputado de la competición.

Como local, el Burnley ha conseguido unas estadísticas de siete victorias, seis derrotas y dos empates en 15 partidos jugados en su estadio, indicativo de que tendrá que esforzarse durante este partido si no quiere que se le escapen más puntos en su casa. En el papel de visitante, el Watford tiene un balance de dos victorias, nueve derrotas y cuatro empates en 15 partidos jugados.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en el estadio del Burnley, de hecho, los números muestran dos victorias y una derrota a favor del conjunto local. El último encuentro que jugaron el Burnley y el Watford en esta competición tuvo lugar en noviembre de 2019 y finalizó con un resultado de 0-3 para los locales.

Actualmente, ambos equipos están separados en la clasificación por 11 puntos a favor del Burnley. El Burnley llega al encuentro con 39 puntos en su casillero y ocupando la undécima plaza antes del partido. En cuanto a su rival, el Watford, se sitúa en decimosexta posición con 28 puntos.

Podrá disfrutar del partido a través de televisión en SKY GO Extra, BBC Radio 5 Live, Sky Go UK, NOW TV, Sky Sports Premier League, Clarets Player, Sky Sports Action, Sky Ultra HD, Pick y Sky One el jueves a las 19:00 horas.