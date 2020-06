Previa del partido: el Southampton recibe al Arsenal

Este jueves a las 19:00 en el St. Mary's Stadium se verán las caras el Southampton y el Arsenal durante la trigésimo primera jornada de la Premier League.

El Southampton afronta con ánimos reforzados el partido de la trigésimo primera jornada para consolidar una racha ganadora tras ganar fuera de su campo por un marcador de 0-3 al Norwich City en el Carrow Road, con tantos de Armstrong, Ings y Redmond.

En el lado de los visitantes, el Arsenal perdió por un resultado de 2-1 en el encuentro previo ante el Brighton and Hove Albion.

En cuanto a los resultados como local, el Southampton ha conseguido unas estadísticas de cuatro victorias, nueve derrotas y dos empates en 15 partidos jugados como local, así que tendrá que defender muy bien su puerta si no quiere perder más puntos en el torneo. En las salidas, el Arsenal ha vencido dos veces y ha sido derrotado en cinco ocasiones en sus 15 encuentros disputados.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en el estadio del Southampton, de hecho, los números muestran ocho derrotas y siete empates a favor del conjunto local. A su vez, los locales llevan un total de dos partidos seguidos invictos frente a este rival en la Premier League. La última vez que jugaron ambos equipos en este torneo fue en noviembre de 2019 y el resultado fue de empate (2-2).

Analizando la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Premier League, podemos ver que los visitantes se sitúan por delante de su rival con una diferencia de tres puntos. El equipo de Ralph Hasenhüttl se sitúa en el decimocuarto lugar con 37 puntos en su casillero. Por su parte, los visitantes se sitúan en décima posición con 40 puntos.

Solo queda esperar hasta el próximo jueves a las 19:00 para poder disfrutar del encuentro a través de televisión, concretamente en SKY GO Extra, BBC Radio 5 Live, Sky Go UK, NOW TV, Sky Sports Main Event y Sky Sports Football.