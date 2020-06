Ni running ni fitness: salta a la escalada indoor y descubre un deporte completo

Muchas veces nos cuesta enfrentarnos al deporte debido a las pocas opciones que nos ofrece la actividad física: ¿gimnasio o correr? Parece que mantener un ritmo de vida activo pasa por elegir una u otra y que, además, es una imposición. Pero, ¿y si tuviéramos más actividades entre las que elegir?

Si estás en búsqueda de un deporte divertido y que aporte beneficios a tu cuerpo, será mejor que apuestes por la escalada. Lo mejor es que ya no es obligatorio salir a la montaña para disfrutar de esta actividad ya que también existe la variante boulder, que se puede practicar en interior.

Hay dos grandes variantes de este deporte: con cuerda (en la que se escalan grandes paredes) y en bloque o boulder (en la que se escalan pequeñas rocas de hasta 4 o 5 metros). La versión in door de esta última modalidad es más fácil de seguir.

Este tipo de escalada es una gran alternativa a los gimnasios y salas de pesas o actividades dirigidas, según Luisa Anadón y Samuel Arroyo, ambos escaladores y trabajadores en la sala Bulderland de Zaragoza. “Solo se necesita el propio cuerpo" para seguir este deporte.

Lo mejor es que para practicarla no es necesario hacer una gran inversión inicial. “Con unos pies de gato y ropa cómoda que permita una movilidad total del cuerpo es suficiente”. ¡Ah! Y no nos podemos olvidar del magnesio, necesario para que no se nos resbalen las manos al escalar.

La escalada in doorestá indicada para todo el mundo, ya que se puede elegir la intensidad y dificultad del recorrido que se quiera seguir y este está marcados por bloques de diferentes colores. "Es como en las pistas de esquí", matizan ambos expertos.

Un deporte completo

El componente lúdico de la escalada deja de lado el aspecto competitivo, por lo que puede generar mayor adherencia y es perfecto tanto para adultos como para niños.

Para Samuel y Luisa la escalada tiene un “valor especial”. Las características y valores que implican su práctica son la motivación, la superación y la toma de decisiones, además de una buena forma física, autoestima y cooperación con los compañeros. Todo esto la convierte en un deporte muy completo que aporta muchísimos beneficios:

Control postural, de gesto, coordinación y equilibrio. También mejora el tono muscular.

Se trabajan en gran medida la autonomía y la toma de decisiones, contribuyendo así a mejorar la concentración y atención.

Crea un sentimiento de superación, confianza y autoestima.

Promueve actitudes responsables y de seguridad con uno mismo y con los compañeros.

Además de todos estos beneficios no hay que olvidar que la escalada boulder in door es más sencilla de practicar a diario ya no que requiere un desplazamiento hacia zonas de bosque o montaña. Con ir al rocódromo es más que suficiente, así que... ¿te apuntas?