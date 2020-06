Previa del encuentro: el Liverpool defiende el liderato ante el Crystal Palace

El próximo miércoles a las 21:15 tendrá lugar en el Anfield el duelo entre el Liverpool y el Crystal Palace en el partido correspondiente a la jornada número 31 de la Premier League.

El Liverpool afronta el encuentro de la trigésimo primera jornada con ganas de sumar más puntos a su tabla clasificatoria tras conseguir un empate contra el Everton en su último partido.

Respecto al equipo visitante, el Crystal Palace venció frente al Bournemouth fuera de casa por 0-2 y anteriormente lo había hecho también en su feudo ante el Watford por 1-0.

Con respecto a los resultados como local, el Liverpool ha logrado un balance de 15 victorias en 15 partidos jugados como local, unas cifras que manifiestan el potencial y la seguridad del equipo cuando juega en su estadio. En el papel de visitante, el Crystal Palace ha ganado cinco veces, ha sido derrotado en cinco ocasiones y ha empatado cinco veces en sus 15 partidos jugados.

Los dos rivales ya se habían visto las caras en el pasado en el estadio del Liverpool y el balance es de siete victorias, cuatro derrotas y un empate a favor del equipo local. A su vez, los locales son los que más veces han ganado en su estadio frente al Crystal Palace, pues lo han hecho en las dos últimas ocasiones. El último encuentro que jugaron ambos equipos en esta competición fue en noviembre de 2019 y finalizó con un marcador de 1-2 para los locales.

Analizando la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Premier League, podemos ver que el equipo local está por delante del Crystal Palace con una diferencia de 41 puntos. El Liverpool es el actual líder de la Premier League y cuenta con 83 puntos en su casillero. Por su lado, los visitantes cuentan con 42 puntos y ocupan la novena posición en la competición.

Este partido podrá verse el miércoles próximo a las 21:15 horas a través de SKY GO Extra, BBC Radio 5 Live, Sky Go UK, NOW TV, Sky Sports Main Event y Sky Sports Premier League.