Previa del encuentro: Manchester United - Sheffield Utd

El próximo miércoles a las 19:00 se disputará el encuentro de la trigésimo primera jornada de la Premier League, en el que veremos disputarse la victoria al United y al Sheffield en el Old Trafford.

El Manchester United encara la trigésimo primera jornada del torneo con ganas de remontar su posición tras firmar un empate contra el Tottenham Hotspur en su último partido.

En el lado de los visitantes, el Sheffield Utd fue derrotado por 3-0 en el último encuentro que disputó frente al Newcastle United.

Centrando la atención en el rendimiento como equipo local, el Manchester United ha conseguido unas cifras de ocho victorias, dos derrotas y cinco empates en 15 partidos jugados en su estadio, de manera que no podremos conocer cuál será su desenlace en este encuentro, pero sí que deberá luchar para ganar. Como visitante, el Sheffield Utd ha ganado cuatro veces y ha sido derrotado en tres ocasiones en sus 15 partidos disputados.

Los rivales ya se habían enfrentado anteriormente en el Old Trafford y el balance es de cinco victorias a favor del Manchester United. Asimismo, los locales son los que más veces han ganado en su estadio frente al Sheffield, pues lo han hecho en las cinco últimas ocasiones. El último partido entre el United y el Sheffield en esta competición se disputó en noviembre de 2019 y finalizó en tablas (3-3).

En este momento, el Manchester United se sitúa por delante en la clasificación con una diferencia de dos puntos con respecto a su rival. El equipo de Ole Gunnar Solskjaer llega al encuentro en quinta posición y con 46 puntos antes del encuentro. En cuanto al rival, el Sheffield Utd, es séptimo en la clasificación con 44 puntos.

Solo queda esperar hasta el próximo miércoles a las 19:00 para poder disfrutar del partido a través de televisión, concretamente en SKY GO Extra, Premier Player HD, Sky Go UK, NOW TV, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League, Premier Sports 1, Sky Ultra HD, Pick y Sky One.