El calendario de Real Madrid y Barcelona en la recta final de LaLiga

Real Madrid y FC Barcelona se encuentran empatados a puntos en lo alto de la clasificación, con los blancos por encima gracias el gol average particular entre ambos equipos. La igualdad entre los dos conjuntos hace que la previa de la jornada 31 esté centrada en qué pasará con ambos equipos, y qué les queda por delante para intentar alcanzar el título.

El que mejor lo tiene por delante es el Real Madrid, más que nada, porque los de Zidane dependen de ellos mismos para asegurarse el título liguero. Cuatro partidos en casa y cuatro de visitante para recuperar el trofeo de LaLiga tres años después.

El primer enfrentamiento será contra el Mallorca, el equipo contra el que el Madrid perdió su primer partido de la temporada, el próximo miércoles, en el Di Stéfano. A partir de ahí jugarán contra Espanyol (F), Getafe (C), Athletic Club (F), Alavés (C), Granada (F), Villarreal (C) y Leganés (F); con el de San Mamés el desplazamiento más complicado.

El Barça si tendrá un calendario más complicado, comenzando por su primer rival, el Athletic, que no ha perdido tras el parón, al que recibirán en el Camp Nou. También el partido contra el Atlético de Madrid o el derbi contra el Espanyol pueden favorecer el alirón blanco.

De esa manera, al Barcelona le quedan por delante el mencionado partido contra Athletic (C), Celta (F), Atlético (C), Villarreal (F), Espanyol (C), Valladolid (F), Osasuna (C) y Alavés (F).