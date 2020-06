Jornada 31 de la Premier League: previa del encuentro Leicester City - Brighton and Hove Albion

El próximo martes a las 19:00 tendrá lugar en el King Power Stadium el duelo entre el Leicester y el Brighton en el partido que corresponde a la jornada número 31 de la Premier League.

El Leicester City afronta el partido de la trigésimo primera jornada con la intención de sumar más puntos a su clasificación después de empatar el último encuentro disputado frente al Watford.

En el lado de los visitantes, el Brighton and Hove Albion se hizo con la victoria frente al Arsenal durante su último encuentro de la competición (2-1), con tantos de Maupay y Dunk.

En cuanto a los resultados como local, el Leicester City tiene un balance de nueve victorias, tres derrotas y tres empates en 15 partidos jugados como local, de modo que no podremos conocer cuál será su desenlace en este encuentro, pero sí que deberá luchar para vencer. En el papel de visitante, el Brighton and Hove Albion tiene un balance de dos victorias, ocho derrotas y cinco empates en 15 encuentros que ha jugado hasta ahora.

Los dos rivales ya se han enfrentado en otras ocasiones en el King Power Stadium, obteniendo como resultado dos victorias a favor del Leicester City. A su vez, es destacable la racha de los locales, que llevan dos partidos seguidos ganando en casa frente al Brighton. El último enfrentamiento entre el Leicester y el Brighton en este torneo se disputó en noviembre de 2019 y concluyó con un resultado de 0-2 favorable al Leicester.

Actualmente, ambos equipos están separados en la clasificación por 22 puntos a favor del Leicester City. Los locales, antes de este partido, se sitúan en el tercer lugar con 54 puntos en la clasificación. Por su parte, el Brighton and Hove Albion cuenta con 32 puntos y ocupa el decimoquinto puesto en el torneo.

Podrá seguir el siguiente encuentro en televisión, concretamente el próximo martes a las 19:00 en SKY GO Extra, BBC Radio 5 Live, Sky Go UK, NOW TV, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League, BBC Radio y MyAlbion TV.