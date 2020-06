Previa del encuentro: el Manchester City recibe en su feudo al Burnley

El fútbol inglés reanuda sus actividades esta semana con el enfrentamiento entre el City y el Burnley, que tendrá lugar este lunes a las 21:00 en el Etihad Stadium tras más de tres meses de interrupción por la crisis del coronavirus.

El Manchester City tiene ganas de reencontrarse con la victoria en el encuentro correspondiente a la trigésima jornada después de sufrir una derrota contra el Manchester United en el partido que disputaron antes de la pandemia por un resultado de 2-0.

En el lado de los visitantes, el Burnley cosechó un empate a uno frente al Tottenham Hotspur, sumando un punto en el último partido disputado de la competición.

Centrando la atención en el rendimiento como equipo local, el Manchester City ha ganado 10 veces, ha perdido en dos ocasiones y ha empatado dos veces en 14 partidos jugados hasta ahora, unas cifras indicativas de que está consiguiendo un buen bagaje de puntos en su estadio. A domicilio, el Burnley tiene un balance de cuatro victorias, seis derrotas y cuatro empates en 14 partidos jugados.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en casa del Manchester City, de hecho, los números muestran tres victorias y dos empates para el conjunto local. A su vez, es destacable la racha de los locales, que llevan tres encuentros seguidos ganando en casa frente al Burnley. El último partido que jugaron el City y el Burnley en este torneo tuvo lugar en diciembre de 2019 y finalizó con un resultado de 1-4 para los locales.

En este momento, el Manchester City se sitúa por delante en la clasificación con una diferencia de 18 puntos con respecto a su rival. El Manchester City llega al encuentro con 57 puntos en su casillero y ocupando la segunda plaza antes del partido. Por su parte, el Burnley cuenta con 39 puntos y ocupa el décimo puesto en la competición.

El encuentro del Manchester City y el Burnley podrá verse a través de televisión, concretamente el próximo lunes a las 21:00 en SKY GO Extra, BBC Radio Manchester, BBC Radio 5 Live, Sky Go UK, NOW TV, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League y Clarets Player.