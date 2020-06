La dueña de los Lakers denuncia insultos machistas: "Vete al infierno con Kobe Bryant"

Jeanie Buss, hija del magnate de la NBA, Jerry Buss, y presidenta de Los Angeles Lakers, ha sido el objetivo de una serie de insultos machistas en los últimos días. La máxima mandataria de la franquicia angelina ha compartido fotos de los mensajes que ha recibido en sus redes sociales.

"Querida puta, después de 60 años como un gran aficionado de los Lakers, ahora digo al infierno con los (una palabra tachada que parece ser 'negratas') traidores y la NBA. Vete al infierno y únete a Kobe Bryant", se leía en una nota que compartió Buss.

Buss, quien es considerada una de las gurús de la NBA gracias a su labor en los Lakers, quiso denunciar el racismo que se vive en Estados Unidos. "Esto está pasando en nuestro mundo HOY. Es real y existe", escribía la laker en referencia al racismo junto a su publicación.

También quiso dirigirse a Joe, quien firma la nota. "¿Enviar esta carta te hizo sentirte mejor? De verdad, todo lo que has hecho es malgastar tu tiempo, energía y el sello. Por qué no te ves en el espejo y ves tu fealdad, por que yo me niego a hacerlo. He recibido cartas como esta a lo largo de los años. ¿El consejo que siempre me daban? 'Ignóralo'. Lo hice. Pero ya no", escribía.

Buss quiso apelar a sus "amigos blancos" a condenar el racismo y fue más allá en su publicación en redes. "Hoy, en Juneteenth, le pido a mis amigos blancos que se unan y reconozcan el racismo que existe en nuestro país y alrededor del mundo, y se comprometan a parar de ignorarlo. Todos debemos de hacerlo mejor"