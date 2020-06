Suspenden cuatro años por dopaje a un nadador argentino tras recibir una transfusión de sangre de su madre

El nadador argentino de aguas abiertas Diego Bertola, plata en los Juegos Panamericanos de 2019, ha sido suspendido cuatro años por dobaje y despojado de la medalla.

El motivo, irregularidades en su pasaporte biológico observados por las autoridades. El deportista asegura que todo se debe a una transfusión de sangre que recibió de su madre en 2018 por sufrir anemia y mantiene su inocencia.

"No sé por qué se me condenó a cuatro años de suspensión, me parece una de las penas más duras que he visto", ha declarado Bertola, que considera injusta la decisión. "Pude haber hecho una estrategia judicial, pero decidí presentarme con la verdad. No pido ser exonerado, reconocí el error", añadió, tras reconocer la transfusión.

Tanto él como su madre testificaron ante la FINA, el máximo organismo de la natación mundial, aunque la conclusión de la entidad es que existía una "preocupante falta general de detalles en el testimonio".