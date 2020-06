Piqué: "Va a ser muy difícil ganar esta Liga, al no depender de nosotros..."

El FC Barcelona ha cedido sus primeros dos puntos tras empatar ante el Sevilla a cero, por lo que ha dejado al Real Madrid con la oportunidad de ponerse líder si gana a la Real Sociedad el domingo.

Este pinchazo puede ser clave para el devenir del campeonato, lo que ha hecho que Gerard Piqué se muestre muy pesimista. "Va a ser muy difícil ganar esta liga. Al no depender de nosotros, vamos a hacer todo lo posible, pero supongo que se van a perder pocos puntos. Vistas las jornadas que han sucedido, va a ser difícil que el Real Madrid pierda puntos", admitía tras el encuentro.

"Hemos perdido una oportunidad para seguir dependiendo de nosotros. Viendo las dos jornadas que llevamos, va a ser difícil. Pero lo vamos a intentar", prometió el central.

En cuanto al partido en sí, Pique resumió que "ha sido un partido muy competitivo". "El empate nos deja en una posición en la que no dependemos de nosotros, quedan jornadas, pero las sensaciones no han sido malas. No hemos podido marcar ningún gol. Hemos tenido ocasiones", aseguraba.

"Hemos tenido más ocasiones que ellos y hemos tenido más el control. Ellos se les veía un poco más cansados y nosotros hemos estado bastante bien con la pelota, aunque con pocos espacios que ellos cerraban muy bien", resumió sobre la táctica de Lopetegui sobre el campo.