Rakitic elige en twitter su versión sevillista antes de salir como titular con el Barcelona en el Sánchez Pizjuán

Ivan Rakitic tiene una relación muy especial con Sevilla, tanto el equipo como la ciudad. No sólo fue el club en el que empezó a brillar en España, sino que en la capital andaluza conoció a su mujer. Nunca ha ocultado el cariño que tiene y cómo se alegra de volver al Pizjuán.

Ese cariño le puede costar el enfado de sus actuales aficionados. Todo por un 'Me gusta' en twitter. LaLiga, desde su cuenta oficial en esta red social, preguntó qué versión gustaba más del centrocampista croata, la sevillista con un 'Me gusta' o la blaugrana con un retuit. De entre todos los que eligieron la primera con un 'Me gusta', se encontraba el propio protagonista. Aún se puede ver en su perfil.

😱 ¡Pero @ivanrakitic!



👉🏻 Se prefiere de sevillista...



🆚 ... mientras es titular con el @FCBarcelona ante el @SevillaFCpic.twitter.com/CZEtSrgb7R — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 19, 2020

Minutos después de esta indiscreción, fue uno de los mediocentros que salieron de titulares en el encuentro contra el propio Sevilla.

El contexto en el que Rakitic ha hecho este guiño a su exequipo no es casual. El mediocentro lleva tiempo pidiendo más protagonismo, y su futuro en el Barcelona no está, ni mucho menos, garantizado.

Aunque con Setién ha vuelto a gozar de más minutos, la situación no ha cambiado demasiado. ¿Es posible que Rakitic vuelva 'a casa'? Por lo que deja entrever, está claro que no le importaría.