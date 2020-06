Previa del partido: el Liverpool defiende su liderato ante el Everton

Arranca de nuevo el fútbol inglés con el encuentro entre el Everton y el Liverpool, que buscarán la victoria en el Goodison Park este domingo a las 20:00 tras una interrupción de más de tres meses por la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

El Everton encara con ganas de recuperar sensaciones positivas en el partido que corresponde a la trigésima jornada después de sufrir una derrota contra el Chelsea en el partido que disputaron en el pasado mes de marzo por un resultado de 4-0.

Respecto a la escuadra visitante, el Liverpool ganó en su feudo 2-1 en el Anfield su último encuentro en liga frente al Bournemouth, con goles de Mané y Salah.

En referencia a los resultados como local, el Everton ha vencido siete veces, ha sido derrotado en tres ocasiones y ha empatado cuatro veces en 14 partidos jugados hasta ahora, de manera que no podremos saber cuál será su destino en este encuentro, pero sí que deberá esforzarse para vencer. En las salidas, el Liverpool tiene un balance de 12 victorias, una derrota y un empate en 14 partidos jugados.

Los rivales ya se habían enfrentado anteriormente en el Goodison Park y el balance es de siete victorias, 11 derrotas y 11 empates a favor del Everton. A su vez, la escuadra visitante acumula ocho encuentros seguidos sin perder a domicilio frente al Everton. El último encuentro que disputaron el Everton y el Liverpool en este torneo tuvo lugar en diciembre de 2019 y finalizó con un resultado de 5-2 favorable al Liverpool.

Actualmente, entre el Everton y el Liverpool existe una diferencia de 45 puntos en la clasificación. Los locales, antes de este partido, se sitúan en el duodécimo lugar con 37 puntos en la clasificación. Por su parte, el Liverpool acumula hasta el momento un total de 82 puntos que le han permitido alcanzar el actual liderato de la competición.

Este partido podrá verse el domingo próximo a las 20:00 horas a través de SKY GO Extra, BBC Radio 5 Live, Sky Go UK, NOW TV, Sky Sports Main Event, Sky Sports Football y Sky Sports Premier League.