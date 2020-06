Previa del partido: el Aston Villa recibe en su feudo al Chelsea

La liga inglesa regresa al terreno de juego con el enfrentamiento entre el Villa y el Chelsea, que tendrá lugar este domingo a las 17:15 en el Villa Park tras más de tres meses de interrupción por la crisis mundial del nuevo coronavirus.

El Aston Villa afronta con ganas de recuperar sensaciones positivas en el encuentro que corresponde a la trigésima jornada después de sufrir una derrota contra el Leicester City en el partido que disputaron en el pasado mes de marzo por un resultado de 4-0.

Respecto al equipo visitante, el Chelsea logró derrotar al Everton 4-0 durante su último encuentro en la competición, con tantos de Willian, Mount, Pedro y Giroud.

Como local, el Aston Villa ha conseguido unas cifras de cinco victorias, seis derrotas y tres empates en 14 partidos jugados en su estadio, lo que demuestra que se le están escapando puntos en su estadio, dando esperanzas a los visitantes de conseguir resultados positivos. A domicilio, el Chelsea ha vencido siete veces, ha perdido en cuatro ocasiones y ha empatado tres veces en sus 14 encuentros que ha jugado hasta ahora.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en casa del Aston Villa, de hecho, los números muestran 10 derrotas y ocho empates a favor del equipo local. Asimismo, los visitantes llevan una racha de dos encuentros seguidos ganando en esta competición en el estadio del Villa. El último partido que jugaron ambos equipos en este torneo fue en diciembre de 2019 y concluyó con un resultado de 2-1 favorable al Chelsea.

Analizando la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Premier League, podemos ver que los visitantes se sitúan por delante de su rival con una diferencia de 23 puntos. El Aston Villa llega al encuentro con 25 puntos en su casillero y ocupando la decimonovena plaza antes del partido. Por su lado, los visitantes se sitúan en cuarta posición con 48 puntos.

Para conocer al ganador, solo queda esperar al próximo domingo a las 17:15 para poder verlo en SKY GO Extra, BBC Radio 5 Live, Sky Go UK, NOW TV, Sky Sports Main Event y Sky Sports Premier League.