Previa del encuentro: el Newcastle United recibe al Sheffield Utd

Arranca de nuevo la Premier League con el encuentro entre el Newcastle y el Sheffield, que buscarán la victoria en el St. James' Park este domingo a las 15:00 después de un parón de más de tres meses por la crisis del coronavirus.

El Newcastle United viene con ánimos reforzados para el partido de la trigésima jornada tras lograr la victoria fuera de su campo en el St. Mary's Stadium por 0-1 frente al Southampton en el mes de marzo, con un gol de Saint-Maximin.

En el lado de los visitantes, el Sheffield Utd se hizo con la victoria frente al Norwich City durante su último encuentro de la competición (1-0), con un tanto de Sharp.

Centrando la atención en el rendimiento como equipo local, el Newcastle United ha conseguido unas cifras de cinco victorias, tres derrotas y seis empates en 14 partidos jugados como local, unos números que pueden resultar esperanzadores para el Sheffield Utd, pues manifiestan cierta debilidad de los locales en los encuentros que tienen lugar en el St. James' Park. Como visitante, el Sheffield Utd ha ganado cuatro veces, ha perdido en dos ocasiones y ha empatado ocho veces en sus 14 encuentros que ha jugado hasta ahora.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en casa del Newcastle United, de hecho, los números muestran una victoria y una derrota a favor del equipo local. La última vez que jugaron el Newcastle y el Sheffield en este torneo fue en diciembre de 2019 y el encuentro concluyó con un 0-2 favorable al Newcastle.

Actualmente, el Sheffield Utd se sitúa por delante en la clasificación con una diferencia de ocho puntos con respecto a su rival. El equipo de Steve Bruce llega al partido en decimotercera posición y con 35 puntos antes del encuentro. Por su parte, el Sheffield Utd cuenta con 43 puntos y ocupa el séptimo puesto en la competición.

Podremos disfrutar del espectáculo de estos dos equipos el próximo domingo a las 15:00 horas en SKY GO Extra, BBC Radio 5 Live, Sky Go UK, NOW TV, Sky Sports Main Event y Sky Sports Premier League.