Previa del partido: el West Ham recibe en su feudo al Wolverhampton Wanderers

Vuelve la liga inglesa con el duelo entre el West Ham y el Wolverhampton, que se enfrentarán por la victoria en el London Stadium este sábado a las 18:30 después de una suspensión de más de tres meses por la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

El West Ham llega a la trigésima jornada con las ganas de recuperar puntos tras perder contra el Arsenal en el encuentro que disputaron antes de la pandemia por un resultado de 1-0.

Respecto al equipo visitante, el Wolverhampton Wanderers cosechó un empate a cero frente al Brighton and Hove Albion, sumando un punto en el último encuentro disputado de la competición.

En referencia a los resultados como local, el West Ham ha ganado cuatro veces, ha perdido en siete ocasiones y ha empatado tres veces en 14 partidos jugados hasta ahora, lo que brinda más oportunidades de las esperadas a los visitantes, que podrían tenerlo más sencillo para ganar. A domicilio, el Wolverhampton Wanderers tiene un balance de cinco victorias, tres derrotas y seis empates en 14 encuentros que ha jugado hasta ahora.

Los dos rivales ya se han enfrentado en otras ocasiones en el London Stadium, obteniendo como resultado una victoria y dos derrotas a favor del West Ham. El último enfrentamiento entre el West Ham y el Wolverhampton en este torneo se jugó en diciembre de 2019 y acabó con un resultado de 2-0 para los visitantes.

Analizando su posición en la tabla clasificatoria de la Premier League, vemos que, antes de la disputa del encuentro, el Wolverhampton Wanderers está por delante del West Ham con una diferencia de 16 puntos. En este momento, el West Ham cuenta con 27 puntos y se sitúa en decimosexta posición. Por su parte, los visitantes cuentan con 43 puntos y ocupan la sexta posición en el torneo.

Para conocer al vencedor, solo queda esperar al próximo sábado a las 18:30 para poder verlo en SKY GO Extra, Sky Go UK, NOW TV, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League y TalkSport Radio UK.