Una ex de la Liga Endesa Femenina, muy cerca de ser la primera entrenadora de la historia de la NBA

Becky Hammon está cada vez más cerca de volver a hacer historia en el baloncesto americano. La que es considerada como una de las mejores jugadoras de la historia, ya volvió a la fama al convertirse en la primera asistente de entrenador en la historia de la liga y ahora puede ir un paso más allá.

Según informó Ian Begley en 'SNY', los New York Knicks están muy interesados en Hammon para liderar desde el banquillo su nuevo proyecto como entrenadora jefe y en los próximos días se reunirán con la exjugadora para comenzar a fraguar su contratación.

De hecho, la actual asistente de Popovich en San Antonio podría dirigir su primer partido esta misma temporada, al frente de los Spurs, si finalmente la asociación prohibe a 'Pop' participar en la reanudación de la liga al estar en edad de riesgo ante un posible contagio.

Sin embargo, Hammon tendrá una dura competencia para conseguir el puesto y hacer historia. Kenny Atkinson (ex de los Nets), Tom Thibodeau (ex de los Timberwolves y Bulls), Mike Woodson (ex de los Knicks) o Jason Kidd (ex de los Nets y Bucks).

Más fuerza que en 2019

La propia Becky Hammon ya se ofreció a finales de 2019 para sustituir a David Fizdale al frente del banquillo de los propios Knicks, y en 2018, se entrevistó con los Bucks, también para ser entrenadora jefe.

"Si ella sabe lo que está haciendo, nos encantará. No se trata de que sea hombre o mujer, simplemente se de trata si conoces o no el deporte. Si conoces el juego es todo lo que tienes que aportar y en mi caso, me encanta hablar del deporte, así que no creo que sea un problema en absoluto", reconoció el propio LeBron James sobre la posibilidad de Hammon de entrenar en la NBA.