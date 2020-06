David Luiz vuelve de la peor manera: error garrafal en el primer gol, penalti y expulsión en el segundo... ¿y retirada?

El Manchester City retrasó el alirón del Liverpool al imponerse por 3-0 al Arsenal en el primer partido de ambos equipos tras la vuelta de la Premier, en un partido que tuvo un claro nombre propio: David Luiz. El central del Arsenal tuvo una calamitosa actuación que él mismo reconoció tras el partido, y fue clave en los dos primeros goles de sus rivales.

Luiz entró en el minuto 22 sustituyendo al español Pablo Marí que se retiró lesionado, aún con 0-0 en el marcador. El defensa internacional por Brasil tuvo una buena primera parte hasta los minutos de descuento cuando cometió su primer error.

En un centro desde la banda derecha de los citizens, el '23' no consigue despejar en condiciones y el balón le cae a Sterling que disparó a bocajarro para batir a Leno. Un tanto psicológico que, sobre todo, hizo mella en el defensor.

Pocos minutos después de la reanudación terminaría la actuación de David Luiz en el partido. Más concretamente, en el minuto 48, tras una internada en el área de Riyad Mahrez, el brasileño derribó al del City y el árbitro del encuentro señaló penalti e indicó la expulsión del defensa del Arsenal. Finalmente, De Bruyne anotó el segundo de los tres tantos de los locales.

⛔ Los 30 segundos que David Luiz no quiere que veas bajo ninguna circunstancia ⛔ pic.twitter.com/iy16CwB1ea — DAZN España (🏠) (@DAZN_ES) June 18, 2020

Tras el encuentro, Luiz no tuvo dudas de que la derrota no fue demérito de sus compañeros. "No fue culpa del equipo, fue mi culpa", reconoció antes de dejar en el aire su futuro profesional. "En los últimos dos meses he cometido errores. Tenía que actuar de otra forma: decidir si alargo mi contrato y me quedo o no. Todavía no lo he hecho y eso es error mío", concluyó.