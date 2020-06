Guardiola: "Deberíamos pedir perdón a los negros por cómo los hemos tratado los blancos en los últimos 400 años"

Pep Guardiola se ha mostrado muy solidario con los movimientos sociales que, también desde la Premier League, se han puesto en marcha para protestar contra el racismo en la sociedad.

El entrenador del Manchester City puso el foco en la responsabilidad que tienen los caucásicos en esta situación. "Deberíamos pedir perdón a los negros por cómo los hemos tratado los blancos en los últimos 400 años. Me da vergüenza", afirmó el entrenador español.

"Todos los gestos son buenos. Espero que se puedan continuar haciendo para concienciarnos de que lo que ha pasado en los últimos años es inaceptable", destaca. En la Premier League han tenido incidentes muy preocupantes, algunos que incluso han derivado en amenazas de boicot por parte de algunos futbolistas. Con el regreso de la competición, los equipos han mostrado su apoyo al movimiento #BlackLivesMatter, como se vio en el Aston Villa - Sheffield, por ejemplo.

Guardiola ha tenido y tiene muchos futbolistas negros a su cargo. Sin embargo, no con todos ha tenido una buena relación. A Yaya Touré le tuvo en el FC Barcelona y en el City, y el costamarfileño nunca ocultó la tensión que había entre ambos. En 2018 le acusó, incluso, de racista. "Tengo la impresión de que Pep, sin reconocimiento ni respeto, ha hecho todo lo posible para que esta sea mi última temporada. Me he llegado incluso a preguntar si no era causa de mi color", se planteó en su momento. "El día que alinee a cinco africanos en su once, prometo enviarle una tarta", dijo.