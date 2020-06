El taekwondista Álex Vidal critica que "los futbolistas han tenido más privilegios que otros deportistas"

El taekwondista español Álex Vidal, que acudirá el próximo año por primera vez a unos Juegos Paralímpicos, dijo que "es un sueño" estar en Tokyo 2021 y explicó que no sólo se conformará con estar en la capital japonesa, sino que luchará por la medalla, además de criticar que los futbolistas hayan tenido "más privilegios que el resto de deporistas" a la hora de volver a la actividad.

"No cabe duda de que, una vez que esté allí, mi espíritu competitivo y mi ambición me van a llevar a luchar por lo máximo, a querer estar en el podio y poderme colgar una medalla", confesó Vidal en una entrevista al Comité Paralímpico Español recogida por Europa Press.

Vidal, que ya volvió a los entrenamientos habituales hace unos días, indicó que el confinamiento no fue tan difícil para él: "Nos marcamos una rutina diaria de entrenamientos y no se me hizo tan duro este tiempo encerrado en casa. Si es verdad que los domingos, que era el día que habíamos fijado para descansar, se hacía un poquito más largo. Eso sí, se agradece volver aunque sea a una nueva normalidad", afirmó el campeón de Europa y actual bronce mundial.

El gallego recordó quién fue el verdadero artífice de que acabara en el mundo del taekwondo. Se trata de su entrenador, Juan Luis. "Me apunté al centro deportivo donde daba clases para mantener movilidad en los brazos, tal y como me habían dicho los médicos. Juan Luis sabía que yo había hecho fútbol y otros deportes 'de pierna' y me animo a dar patadas para quitar estrés. Y me encantó, me enamoré de este deporte", dijo.

Aunque, Vidal admitió que el fútbol es otra de sus grandes aficiones y el Real Madrid su equipo. El gallego aseguró que el regreso de LaLiga "ha sido positivo", aunque cree que han tenido "más privilegios que otros deportistas", como los propios paralímpicos.