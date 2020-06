Previa del encuentro: Norwich City - Southampton

Arranca de nuevo el fútbol inglés con el encuentro entre el Norwich y el Southampton, que se verán las caras en el Carrow Road este viernes a las 19:00 después de un parón de más de tres meses por la emergencia sanitaria del coronavirus.

El Norwich City encara con ilusión de recuperar sensaciones positivas en el encuentro correspondiente a la trigésima jornada tras perder contra el Sheffield Utd en el encuentro que disputaron antes de la pandemia por un resultado de 1-0.

Respecto al equipo visitante, el Southampton fue derrotado por 0-1 en el último partido que disputó frente al Newcastle United.

En referencia al rendimiento como local, el Norwich City ha ganado cuatro veces, ha perdido en siete ocasiones y ha empatado tres veces en 14 partidos jugados hasta ahora, de modo que las visitas al estadio Carrow Road no suelen ser de las más complicadas para los visitantes. A domicilio, el Southampton ha sido derrotado en seis ocasiones y ha empatado dos veces en sus 14 encuentros disputados.

En el pasado, han existido otros enfrentamientos en el feudo del Norwich City y los resultados son de una derrota y dos empates para los locales. Asimismo, es destacable la racha de los locales, que llevan dos partidos seguidos ganando en casa frente al Southampton. La última vez que jugaron el Norwich y el Southampton en este torneo fue en diciembre de 2019 y el partido concluyó con un 2-1 favorable al Southampton.

Analizando la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Premier League, podemos ver que el Southampton se sitúa por delante del equipo local con una ventaja de 13 puntos. En este momento, el Norwich City cuenta con 21 puntos y se sitúa en vigésima posición. Por su lado, el equipo visitante es decimocuarto con 34 puntos.

El partido se jugará a las 19:00 de este viernes y podrá seguirse en televisión en SKY GO Extra, BBC Radio 5 Live, Sky Go UK, NOW TV, Sky Sports Main Event y Sky Sports Premier League.