Dani Alves 'huye' de la policía mientras es entrevistado por Ibai Llanos

Dani Alves fue el protagonista del programa 'Hoy no se sale' que presentan Ibai Llanos y Kapo 013 en la plataforma UBEAT. El actual jugador del Sao Paulo entró en una videollamada y dejó varios momentos que están dando que hablar.

Alves se refirió a todo tipo de temas con su particular sentido del humor, desde sus looks estrafalarios hasta la eyaculación precoz. Eso sí, la principal peculiaridad estuvo en que hizo la entrevista mientras conducía su coche.

De hecho, esto dejó una de las anécdotas de la entrevista, ya que Alves creyó que la policía le había pillado con el móvil mientras conducía, y simuló que se daba a la fuga de las autoridades al dirigirse a una gasolinera. Todo mientras continuaba con la entrevista.

El brasileño también rememoró su etapa en el FC Barcelona y destacó que echa de menos jugar los Clásicos, tras haberlo hecho durante tantos años: "Te pegas toda la vida trabajando para jugar partidos así. Es imposible que no lo eches de menos".

Alves recuerda "a mis amigos nerviosos, me decían que cómo podía estar tan tranquilo. ¡Me he pegado toda la vida trabajando para esto! Si no hubiese trabajado sí estaría nervioso, pero...".

El jugador no se olvidó de criticar el racismo que ha provocado manifestaciones en todo el mundo, al recordar que "yo he vivido esto muy de cerca".

Sobre este tema explicó que "cuando hice la acción del plátano la gente se revolucionó por las redes sociales pero eso no sirve, solo sirve si nos organizarnos como comunidad y alzamos la voz donde la tenemos que alzar".