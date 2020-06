Jugadores de la NBA piden medidas contra el racismo antes de volver a jugar: "Crear conciencia no es suficiente"

El escolta reserva de Los Angeles Lakers, Avery Bradley, quien lidera una coalición de jugadores junto con el base estelar de los Brooklyn Nets, Kyrie Irving, dice que desea escuchar a la liga, dueños y patrocinadores detallar un plan de asuntos importantes para la comunidad negra de Estados Unidos antes del reinicio de la competición en la NBA.

Bradley describió este martes varias prioridades de su grupo, incluidas las normas mejoradas de contratación a los candidatos negros tanto en cargos administrativos como en los puestos de entrenadores y asistentes.

Asimismo, donaciones a organizaciones que sirven a comunidades afroamericanas; y asociaciones con empresas de propiedad afroamericana y vendedores en los campos de juego.

Bradley expresó su apoyo a los jugadores de la NBA que desean usar plataformas en Orlando para hablar sobre asuntos de racismo sistémico, pero dijo que su grupo cree que esos esfuerzos tendrían un mayor impacto con "la ayuda de los dueños".

"Hablar no es suficiente"

"Independientemente de la cantidad de cobertura mediática que se reciba, hablar y crear conciencia sobre la injusticia social no es suficiente", subrayó Bradley.

"Debemos ser conscientes que si nos centramos en nuestro juego el resto del mundo no tendrá de nuevo ningún interés en el asunto del racismo y además ha llegado la hora de que, una vez por todas, demos solución a nuestros problemas", argumentó Bradley.

También dijo que "no necesitamos decir más, sino encontrar una manera de lograr más. Protestar durante un himno o usar camisetas, es genial, pero necesitamos ver cómo se ponen en práctica acciones reales".

La NBA y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto han hablado sobre cómo juntos abordarán estos problemas, y siguen elaborando planes definitivos.

Dijo que la carga de las donaciones financieras a las comunidades afroamericanas recae mayormente sobre los jugadores.

Ejemplos a seguir

Agregó que espera que más dueños sigan el ejemplo caritativo de Mark Cuban, de los Dallas Mavericks, y de Michael Jordan, de Charlotte, después de la muerte de George Floyd el mes pasado.

"Estoy de acuerdo (que) el (reinicio) en Orlando dará a los jugadores cheques para que contribuyan nuevamente con sus comunidades", aceptó Bradley. "Pero ¿por qué toda la responsabilidad recae en los jugadores?", cuestionó.

Hace dos semanas publicó en las redes sociales que "si no estás con nosotros, no estamos contigo". Era un mensaje destinado "a todos aquellos que tienen más poder financiero que nosotros, pero que no están adoptando una postura mayor cuando nuestra comunidad los necesita", denunció el jugador de los Lakers, que está en completa oposición a la estrella del equipo, el alero LeBron James.

La coalición, dijo Bradley, quiere ver un aumento en los ejecutivos negros entre las filas de los principales ejecutivos que toman las decisiones dentro del deporte del baloncesto, donde en la NBA, el 90 por ciento de los jugadores son negros.

La NBA tiene ocho gerentes generales negros, pero sólo cuatro con autoridad final en las decisiones de baloncesto. La liga cuenta con siete entrenadores negros entre los 30 equipos que forman parte de la liga.

"El acto de sentarse no combate directamente el racismo sistémico, pero resalta la realidad de que sin atletas negros la NBA no sería lo que es hoy", consideró Bradley.

Fue a más al decir que "la liga tiene una responsabilidad con nuestras comunidades al ayudarnos a tener poder, así como nosotros hemos fortalecido la NBA, lo que significa que nadie nos ha regalado nada".

La coalición de jugadores comenzó a tomar forma durante el fin de semana en medio de preocupaciones relacionadas con el regreso de la liga a la competición después de un cierre de tres meses en medio de la pandemia del coronavirus.

El grupo disidente, que está disputo a no competir en la burbuja de Disney World Resort, de Orlando, también incluye a jugadoras de la WNBA, quienes a partir del próximo 24 de julio también tienen previsto comenzar la temporada del 2020.

Por su parte, el comisionado de la NBA, Adam Silver, ya ha admitido públicamente que escucha todo lo que tienen que decir los jugadores, incluido la organización liderada por Bradley y espera que todas sus preocupaciones puedan ser estudiadas y superadas de cara a comenzar la competición con el convencimiento que es la mejor opción para todos, aunque no sea la ideal.