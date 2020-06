Previa del partido: el Manchester City recibe al Arsenal

El próximo miércoles a las 21:15 tendrá lugar en el Etihad Stadium el duelo entre el City y el Arsenal en la jornada número 28 de la Premier League.

El Manchester City llega al duelo con las ganas de recuperar puntos tras haber perdido su último partido contra el Manchester United por un marcador de 2-0.

En el lado de los visitantes, el Arsenal venció sus dos últimos partidos de la competición contra el West Ham como local y el Everton en su feudo, por 1-0 y 3-2 respectivamente.

En cuanto al rendimiento como local, el Manchester City ha conseguido unas cifras de nueve victorias, dos derrotas y dos empates en 13 partidos jugados en su campo, unos valores que pueden parecer esperanzadores para el Arsenal, pues evidencian cierta debilidad de los locales en los partidos que se disputan en el Etihad Stadium. A domicilio, el Arsenal tiene un balance de dos victorias, tres derrotas y ocho empates en 13 encuentros que ha jugado hasta ahora.

Los dos rivales ya se habían enfrentado con anterioridad en el estadio del Manchester City y el balance es de 12 derrotas y tres empates a favor del equipo local. A su vez, los locales llevan un total de cuatro encuentros seguidos invictos frente a este rival en la Premier League. El último enfrentamiento en este torneo entre ambos equipos se jugó en diciembre de 2019 y terminó con un marcador de 0-3 para el City.

Analizando su posición en la tabla clasificatoria de la Premier League, vemos que el Manchester City se sitúa por delante del equipo visitante con una ventaja de 17 puntos. El Manchester City llega al encuentro con 57 puntos en su casillero y ocupando la segunda plaza antes del partido. Por su lado, el Arsenal cuenta con 40 puntos y ocupa el noveno puesto en el torneo.

Seguiremos de cerca el desarrollo del encuentro entre el Manchester City y el Arsenal el próximo miércoles a las 21:15 en televisión (SKY GO Extra, BBC Radio Manchester, BBC Radio 5 Live, Sky Go UK, NOW TV, Sky Sports Main Event, Sky Sports Football y Sky Sports Premier League).