Previa del partido: Aston Villa - Sheffield Utd

El próximo miércoles en el Villa Park a las 19:00, se medirán el Villa y el Sheffield en la jornada número 28 de la Premier League.

El Aston Villa llega al duelo con la intención de recuperar puntos tras haber perdido su último encuentro contra el Leicester City por un marcador de 4-0.

En el lado de los visitantes, el Sheffield Utd se impuso al Norwich City por 1-0 durante su último encuentro de la competición, con un gol de Sharp.

En cuanto al desempeño en su estadio, el Aston Villa ha conseguido unas cifras de cinco victorias, seis derrotas y dos empates en 13 partidos jugados como local, unos valores que pueden parecer esperanzadores para el Sheffield Utd, pues manifiestan cierta debilidad de los locales en los encuentros que tienen lugar en el Villa Park. En el papel de visitante, el Sheffield Utd tiene un balance de cuatro victorias, dos derrotas y siete empates en 13 encuentros disputados.

Anteriormente, han existido otros enfrentamientos en casa del Aston Villa y los resultados son de cuatro victorias y un empate para los locales. A su vez, es destacable la racha de los locales, que llevan tres partidos seguidos ganando en casa frente al Sheffield. La última vez que jugaron el Villa y el Sheffield en esta competición fue en diciembre de 2019 y el partido concluyó con un 2-0 favorable al Sheffield.

Analizando su posición en la tabla clasificatoria de la Premier League, vemos que el equipo visitante está por delante del Aston Villa con una diferencia de 18 puntos. El Aston Villa llega al encuentro con 25 puntos en su casillero y ocupando la decimonovena plaza antes del partido. Por su lado, los visitantes cuentan con 43 puntos y ocupan la séptima posición en la competición.

El encuentro se jugará a las 19:00 de este miércoles y podrá seguirse en televisión en SKY GO Extra, BBC Radio 5 Live, Sky Go UK, NOW TV, Sky Sports Main Event y Sky Sports Premier League.