La felicitación de Sainz hijo a su padre por el Princesa de Asturias: "Creo que se puede retirar tranquilo, aunque no sé por qué dudo que lo haga"

Como no podía ser de otra manera, las redes se inundaron de parabienes y felicitaciones a Carlos Sainz tras haber sido galardonado con el premio Princesa de Asturias de los Deportes. El madrileño recibió parabienes de todos los estamentos y personalidades, pero posiblemente una de las que más ilusión le hizo vino de su hijo.

El piloto de Fórmula 1 se encuentra en Woking, sede de McLaren, para preparar su regreso a la competición el próximo 5 de julio, pero hizo un parón para felicitar a su padre a través de un vídeo.

"Desde aquí le quiero mandar un abrazo y darle la enhorabuena por un premio más a su palmarés. Por un reconocimiento que probablemente es único en España y en el mundo a los deportistas, uno que es especial y que más ilusión le hacía desde hace tiempo. Como le he dicho hace un rato, yo creo que se puede retirar tranquilo, ahora sí que sí, aunque no sé por qué dudo que lo haga (risas). Él sigue hambriento, sigue con ganas y desde aquí quiero mandarle un abrazo. Un abrazo, papá, te lo mereces, tío. Sabemos la ilusión que te hace, y toda tu familia y amigos estamos muy orgullosos de ti. No paras de darnos alegrías últimamente. Un abrazo y a seguir dándole duro", ha grabado el futuro corredor de Ferrari.

La respuesta de su padre a este vídeo es toda una lección: "Este premio va dedicado a los que nunca se rinden y nunca bajan los brazos".

Muchísimas gracias Carletes!!

Este premio va dedicado a los que nunca se rinden y nunca bajan los brazos! — Carlos Sainz (@CSainz_oficial) June 16, 2020

Además de Sainz hijo, también otras figuras relevantes del deporte español felicitaron al 'Matador' por el premio, empezando por Iker Casillas (que fue uno de los que apoyó su candidatura) o Alejandro Blanco, presidente del COE y uno de los miembros del jurado.

Este último ha destacado de él que, más allá de su trayectoria deportiva, Sainz es "nos ha enseñado a ganar, nos ha enseñado a superar situaciones adversas y mucho más, siempre dando ejemplo".

También Irene Lozano, presidenta del CSD, que ha destacado de Sainz su figura como pionero del automovilismo español, o Marc Márquez, campeón de MotoGP y otro de los candidatos al galardón de este año.

No podía faltar la felicitación de un asturiano de pro y, además, también miembro de la lista de ganadores de este premio. Fernando Alonso, buen amigo de los Sainz, ha prometido que acudirá a Oviedo para aplaudir y felicitar a "Súper Carlos".

Vamossss!!👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻!! Me alegro infinito!! Súper Carlos!! Allí estaremos apoyando y aplaudiendo en Oviedo!! 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 https://t.co/dCN6BaUlA3 — Fernando Alonso (@alo_oficial) June 16, 2020

Por último, pero no menos importante, una de las felicitaciones más sinceras es de un hombre que le ha acompañado y le acompaña desde siempre: Juanjo Lacalle. El primer copiloto de Sainz en el mundo de los rallies, padrino de Sainz Jr. y hombre de confianza del 'Matador' le ha dedicado no sólo una felicitación, sino un retrato personal.