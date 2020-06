Carlos Sainz: "Es un orgullo y una satisfacción recibir el premio Princesa de Asturias de los deportes"

Carlos Sainz se ha mostrado sonriente y exultante tras ser confirmado como el nuevo premio Princesa de Asturias de los Deportes 2020.

El madrileño ha enviado un vídeo a través de sus redes sociales, donde muestra el agradecimiento y el "orgullo" que le supone entrar en la lista de galardonados de un premio que, pese a sus méritos, no había contado con él hasta este año.

"Es para mi un orgullo y una satisfacción recibir el premio Princesa de Asturias de los Deportes y entrar a formar parte de esa lista tan especial de premiados", señala en el escueto vídeo. "Como no podría ser de otra forma, agradecer a los miembros de la Fundación y el jurado que hayan pensado en mi y me hayan otorgado este premio, que me hace tanta ilusión", apunta, antes de dedicarle una mención especial a quienes han seguido confiando en él, que trasciende ya la mera casuística generacional.

"Me gustaría también, y creo que es justo, agradecer a todos los aficionados que durante todos estos años de esta carrera tan larga han estado apoyándome. Quiero hacerles partícipes de este premio. Muchas gracias de corazón y por vosotros", finaliza.

Sainz recogerá el galardón en la gala en el Teatro Campoamor de Oviedo, junto al resto de premiados, en el próximo mes de octubre, donde le harán entrega la escultura de Joan Miró, un diploma, una insignia y la cantidad en metálico de 50.000 euros.