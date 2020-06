El espontáneo del Mallorca - Barcelona se disculpa y lamenta que "hay mucha gente diciéndome cosas ofensivas"

El regreso del fútbol en España está marcado por la disputa de los partidos de LaLiga a puerta cerrada, si bien es cierto que el Mallorca-Barcelona registró un incidente que pocos podían imaginar posible en esta situación: un espontáneo se coló en el estadio y en el mismo césped en pleno partido.

La aparición de un joven en el terreno de juegodejó en evidencia los protocolos de seguridad establecidos y abrió una polémica sobre si se cumplieron las medidas de seguridad establecidas para frenar la pandemia del coronavirus,

El fan de Leo Messi se enfrenta ahora a las consecuencias, que comienzan porque LaLiga tomará "acciones penales" contra él porque considera que su comportamiento puede ser “constitutiva de delito".

Eso sí el joven, pese a que el joven declaró tras el partido que "fue una experiencia guapa", ahora ha querido disculparse por todo el revuelvo que ha montado, ya que "lo siento mucho, estoy muy arrepentido", escribió en un story de Instagram.

El espontáneo aseguró que "no era consciente de que las cosas eran así, no fui con ninguna mala intención pero lo que hice fue una niñería y he madurado".

Además, recalcó que "no volverá a pasar" y que "lo estoy pasando bastante mal, ya que hay mucha gente que me está diciendo cosas ofensivas y no creo que me lo merezca tampoco".

El hincha explicó que "olvidé ponerme la mascarilla por los nervios pero la llevaba encima" y que "quiero pedir perdón por lo que he hecho, de verdad, me arrepiento mucho".