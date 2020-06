Braithwaite le aprieta las tuercas a Griezmann y Luis Suárez tras Mallorca

Volvió el fútbol y volvió LaLiga con su primer fin de semana de fútbol después de tres meses de parón. Los tres primeros clasificados vencieron con solvencia a sus rivales y parecía que no hubieran dejado de jugar al fútbol en estas semanas. No iba a ser menos el líder, el FC Barcelona, que se impuso en un gran partido al Mallorca en el estadio bermellón por un contundente 0-4.

Los azulgranas cuajaron un gran partido y no dejaron opción a los locales. Se adelantaron desde el minuto 2 con gol de Arturo Vidal, y en la recta final de la primera parte ampliaba la ventaja Braithwaite. En el 80 hacía lo propio Jordi Alba y Messi puso la guinda en el descuento.

Liga Santander jornada 28 FC Barcelona vídeo de Estelares Liga Santander jornada 28 FC Barcelona vídeo de Estelares

Quique Setién salió de inicio con algunas sorpresas en el once, como fueron Arturo Vidal, Ronald Araujo -el canterano uruguayo que ya ha disputado algún partido con el primer equipo- o el propio Martin Braithwaite, cuyo gol supuso el primero en su cuenta particular luciendo el escudo del Barcelona.

El danés, además de su tanto, firmó una gran actuación que ha acaparado los elogios de muchos que le criticaron a su llegada a la entidad. Estuvo bien en cuanto a la definición y sus movimientos hicieron el juego ofensivo del Barcelona mucho más dinámica. Además, su conexión con Messi continúa en crecimiento y prueba de ello fue las asistencias de uno al otro en los goles de ambos.

Pese a que los críticos de Braithwaite no han aparecido, si lo han hecho los que atizan a otros dos futbolistas culés que no tuvieron su mejor noche en la isla: Antoine Griezmann y Luis Suárez.

El ex del Atlético de Madrid, muy cuestionado desde su llegada, no tuvo una buena vuelta en el primer encuentro del parón. A 'Grizi' a penas se le vio rondar la portería del Mallorca y pese a solo fallar un pase en todo el encuentro, no hizo mucho más. En un papel distinto al que tiene costumbre, el francés aportó más en fase defensiva y en la creación de juego.

Tras su escasa aportación ofensiva, fue sustituido en el minuto 57 para dar entrada a Luis Suárez, que volvía a los terrenos de juego por primera vez desde la Supercopa de España que se disputó en Arabia Saudí, a principios de enero. Después, el uruguayo se sometió a una operación en el menisco de la rodilla derecha.

No obstante, el delantero regresó con más ganas que calidad, o al menos, forma. Estuvo en el campo poco más de media hora, volvió con su garra habitual y disfrutó de dos ocasiones que detuvo el guardameta mallorquín, pero se le vio poco fino.

No solo con el balón. Sobre todo físicamente, ya que Suárez traía algún kilo de más. Sin embargo, el delantero azulgrana ha demostrado en más de una ocasión que no le hace falta estar muy delgado para ser determinante en Barcelona y los goles de su equipo pasan más por sus pies que por su barriga.

De ese modo, se podría decir que Braithwaite se lleva el primer asalto particular entre los tres delanteros del Barcelona. A Griezmann y Suárez parecería que les falta todavía meter una o dos marchas más, mientras que el danés demostró que el ejercicio físico y mental que ha estado llevando acabo en la cuarentena está dando sus frutos.

El recién llegado tiene el historial en su contra. Griezmann y Suárez son considerados como dos de los mejores atacantes del planeta y prueba de ello son sus números esta temporada. Pese a haber tenido una temporada 'discreta' el francés ha anotado catorce goles y repartido cuatro asistencias en 38 encuentros en esta campaña, siendo el primer anotador del encuentro en varias ocasiones.

Los mismos goles lleva Luis Suárez, pero los complementa con 12 asistencias en los 24 partidos que ha disputado este año. Sin embargo, su forma física le ha hecho perderse varios partidos, más allá de su operación en el menisco y puede ser su gran lastre en esta recta final de la temporada.

Esta puede ser la principal baza a favor de Braithwaite ya que en las estadísticas de lo que va de temporada sale perdiendo claramente en la comparación, con nueve goles y una asistencia en 31 partidos.

Como decíamos, la forma del danés parece ser inmejorable y la actitud y el juego mostrado tanto contra el Mallorca como en sus primeros partidos de azulgrana pueden inclinar la balanza a su favor en las diez finales que le queda al Barça para alzarse con el título liguero, o por lo menos para meterle presión a sus compañeros.

Griezmann y Suárez tendrán que tirar de galones, pero mayormente de calidad para convencer a Setién de que han de ser ellos los que acompañen a Messi en la delantera. Braithwaite ha tomado la vía rápida: los goles. ¿Podrán alcanzarle el '17' y el '9'?