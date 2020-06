Resuelto el misterio de la desaparición de Joaquín Carmona, el tuitero del atletismo: indigente y sin WiFi

Joaquín Carmona es uno de los tuiteros más famosos del atletismo español. Desde hace unos años, es muy activo en las redes y prácticamente todos los días compartía todo tipo de datos, fotos o vídeos en sus redes sociales. Sin embargo, desde el 15 de marzo, la cuenta de Carmona en Twitter no ha tenido ningún movimiento.

Muchos de sus seguidores se preguntaban qué había pasado con él, si había desaparecido, si había muerto o si fue víctima del coronavirus... sin embargo, tres meses después de su última publicación, La Bolsa del Corredor, del diario SPORT, destapa lo sucedido.

Carmona es indigente y vive en las calles de Madrid con sus cartones y su colchón. El 15 de marzo, el día en el que se decretó el Estado de Alarma, se encontraba en la estación de Atocha y, como él mismo cuenta, la Policía le desalojó antes de cerrarlo por completo.

De ese modo, sin bibliotecas, cafés o prácticamente ningún sitio donde cargar el ordenador y conseguir conectarse a internet, Carmona no pudo seguir escribiendo durante estos meses. "Quiero volver a Twitter pero es que no puedo", admitía en declaraciones al citado medio.

"Para mí Twitter es una terapia que me desahoga de todo esto y que me permite escribir de una de mis grandes pasiones como es el atletismo desde que vi ganar a Kratochvilova en el 800 en el Mundial de Helsinki 83 en unas vacaciones en Los Alcázares. Me gustaba todo pero esa carrera se me quedó grabada. Y el hecho de saber que en Twitter entretengo a la gente me lleva a pensar que por lo menos estoy haciendo algo bien", explicó.