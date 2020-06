El espontáneo que saltó al campo en Mallorca pese a las restricciones: "Fue una experiencia guapa"

Durante el transcurso del partido entre Mallorca y FC Barcelona este sábado, un espontáneo saltó al terreno de juego para tratar de hacerse un selfie con Messi pese a que el partido se disputaba, como todos, a puerta cerrada.

El hombre burló la seguridad lo que resulta un acto surrealista y grave que podría poner en peligro el desarrollo de la competición que, para su vuelta, ha seguido una serie de estrictas medidas de seguridad.

Al término del partido, Manolo Oliveros, periodista de la Cadena Cope, se encontró con el espontáneo en los aledaños del estadio Visit Mallorca y le entrevistó en directo en 'El Partidazo'.

"Lo tenía planeado antes del coronavirus. Ha sido una experiencia guapa. Me ha fallado el plan un poco por los nervios", dijo, como si fuera ajeno al revuelo generado por su acción.

"Saqué una foto que no se veía muy bien, pero la policía me la hizo eliminar. He subido a una valla de dos metros y salté. Llegué en el minuto 40, quería la foto con Messi, pero al final no me he llevado nada", explicó.