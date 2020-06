Casillas duda si presentarse a las elecciones a la presidencia de la RFEF

La candidatura de Iker Casillas a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol está en duda. El anuncio de Luis Rubiales de que los comicios tendrán lugar el 17 de agosto deja al portero en una posición complicada.

Medios como Onda Cero han afirmado tajantes que no se presentará, sin embargo, el programa Tiempo de Juego de la Cadena Cope ha revelado que el propio Casillas ha declarado que "no puede confirmar" que no se vaya a postular.

El excapitán del Real Madrid anunció su candidatura a finales de febrero, sin embargo, la aprobación del adelanto de las elecciones por parte del CSD tras la petición de Rubiales perjudicó al portero por el poco tiempo del que dispondría para ganar los apoyos necesarios para erigirse presidente.

Con la confirmación de la fecha de las elecciones, su candidatura parece que morirá antes de materializarse.

Casillas acudió al CSD para protestar por la decisión y advirtió de que no se iba "a retirar", pero con la fecha ya fijada está más cerca de anular sus planes.