Tebas: "Si los jugadores no dejan de ir a barbacoas y fiestas, no nos quedará otra opción que concentrarlos"

Todo listo para que regrese LaLiga este jueves con el derbi entre Sevilla y Betis. Con medidas de seguridad, a puerta cerrada y tras semanas de entrenamientos también con restricciones para adaptarse a la nueva normalidad.

El presidente de la competición, Javier Tebas, habló con varios corresponsales internacionales en España en una conferencia telemática en la que analizó las medidas de la Liga para el regreso del fútbol.

El mandatario hizo hincapié en las barbacoas de la discordia que varios jugadores han realizado durante las últimas semanas, saltándose las estrictas normas de la Liga para garantizar el regreso del fútbol.

"Esperamos no tener que llegar al extremo de tener que concentrarlos en las ciudades deportivas, pero si los jugadores no dejan de ir a barbacoas o a fiestas, no tendremos otra elección", dijo.

Tebas propuso en un principio que, para la vuelta de los partidos, los equipos se concentraran en ciudades deportivas y hoteles, algo que los jugadores rechazaron por no querer estar lejos de sus familias tanto tiempo: "Nosotros hemos demostrado confiar en los jugadores al desistir de la idea de no concentrarlos en los centros de entrenamiento. Lo único que pedimos a cambio es que esta confianza tenga un retorno, que no sea traicionada. Si nos saltamos las reglas no perjudicamos solamente a LaLiga, sino a la salud de la gente en general", añadió el presidente de LaLiga.