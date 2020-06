El Atlético pone el Wanda Metropolitano a disposición del Real Madrid: "Que nadie lo dude"

Enrique Cerezo, máximo mandatario del Atlético de Madrid, ha querido tener un gesto de buena voluntad con su vecino y eterno rival, el Real Madrid. El presidente rojiblanco afirmó que de poder jugarse esta misma temporada con público en las gradas, no dudaría en ofrecerles su estadio.

"¿Si cedería el Wanda? Me voy a quitar la mascarilla para contestarte. Que nadie dude de que estaremos a disposición del Real Madrid, que nadie lo dude", respondía Cerezo en un acto en la capital junto a José Luis Martínez-Almeida, Javier Tebas, Begoña Villacís y Emilio Butragueño.

El propio alcalde madrileño, colchonero confeso, apuntó que no sería la primera vez que ocurre algo así y recordó el inicio de la temporada 96/97, la siguiente al histórico doblete rojiblanco. "No sería la primera vez. La jornada 1 después del doblete fue en el Bernabéu porque el Calderón estaba en obras. Ya ha pasado y desde luego que si el club no tiene ningún problema, los aficionados tampoco".

Y es que el Real Madrid se ha visto envuelto en un conflicto de intereses después de que en los últimos días se abriera la posibilidad a que los aficionados puedan acudir a los estadios en la recta final de la temporada, reservando el Bernabéu para avanzar las obras. Recordamos que el club blanco ya había decidido terminar esta campaña en el Alfredo di Stéfano de Valdebebas, donde usualmente juega su segundo equipo.

Sin embargo, diversos medios apuntan a que el ofrecimiento de Cerezo no se convertirá en realidad y el Real Madrid ni lo ha pedido ni lo hará, y jugará en el Di Stéfano hasta septiembre, donde volverán al Bernabéu.