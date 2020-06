Bienvenidos, abdominales: cómo un electroestimulador (¡con rebaja!) puede ser tu aliado este verano

Abdominales, sixpack, tableta de chocolate... Lo llames como lo llames, es un sueño (sin cumplir) para una gran mayoría. Y es que conseguir definir esta zona, aun con ejercicio específicos, no es tan fácil como pueda parecer y requiere de grandes esfuerzos –deportivos y alimentarios– que ayuden a acabar con la acumulación adiposa del abdomen para dar paso a estos imponentes músculos. Por eso, ya rozando el verano con la punta de los dedos, son muchos los que buscan soluciones rápidas y efectivas que ayuden a definir la silueta en menos tiempo y alcanzar un objetivo compartido por muchos y admirado por más.

Para suerte de aquellos que se encuentran en estas pesquisas, desde hace algún tiempo, los electroestimuladores abdominales se han convertido en la mejor opción para definir la zona abdominal con menos esfuerzo. Lo que, sin embargo, no implica que sin ninguno, pues estas bandas cubiertas de electrodos que favorecen la contracción muscular deben ser utilizadas como complementos de nuestras rutinas deportivas, bien sean en un gimnasio o al aire libre. Y es que, recuerda, los milagros deportivos no existen: si quieres resultados, debes apostar por una alimentación saludable e incluirlo en tus entrenamientos, puesto que este dispositivo no va a hacer todo el trabajo por ti.

¿Enamorado de este complemento deportivo? Estás de enhorabuena: Amazon ha destacado hoy entre sus ofertas flash un electroestimulador abdominal con el que lucir sixpack parece más fácil que nunca. Es de PewinGo, el favor de los usuarios que ya lo han probado y, además, solo durante las próximas horas costará menos de 30. ¿Listo para lucir cuerpazo este verano?

Este dispositivo dispone de nueve niveles de intensidad. Amazon

Cómo usar este electroestimulador para potenciar tus entrenamientos

Si quieres definir tu zona abdominal, vas a tener que sudar un poco, aunque este electroestimulador va a ayudarte a que este proceso sea más rápido y efectivo. La acción de este dispositivo contribuye a moldear tus músculos con microdescargas de alta precisión que eliminan la grasa localizada. Para beneficiarnos de estos resultados, debemos colocar las distintas partes del gadget en las zonas deseadas (abdomen, caderas, cintura, hombro, parte posterior de las piernas...), activarlo y practicar otro tipo de ejercicios aeróbicos, de tonificación o con cualquier máquina.

Además, podemos elegir entre seis modos de ejercicio y nueve niveles de intensidad para cubrir todas las partes de una sesión deportiva, desde el calentamiento hasta el ejercicio más intenso y, por último, los estiramientos.

