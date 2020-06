Quique Setién critica los horarios de la vuelta de LaLiga: "No me parece bien llegar a dormir a las 2 o las 3 de la mañana"

Quique Setién se ha mostrado optimista de cara a las opciones que tiene su FC Barcelona para conquistar LaLiga, toda vez que advierte que no será un reto fácil. El técnico blaugrana pasó por 'El Partidazo de COPE' y se refirió a los horarios que les han puesto en la vuelta a la competición.

Igual que a un sector del madridismo, a él no le gustan en un aspecto: en las cuatro jornadas confirmadas, jugarán a las 22:00h. "Creo que es mejor jugar antes que el Madrid. Me parece bien jugar antes, pero no me parece bien llegar a dormir a casa a las 2.00 o las 3.00 de la mañana. Nos han puesto todos los partidos de fuera de casa a las 22.00", aseguró, aunque también les ocurrirá con los encuentros en casa.

El primero será este sábado en Mallorca, y podrá contar con un Messi que estuvo tocado hasta unos días atrás. "Al igual que algunos otros jugadores, ha tenido unas ligeras molestias y paró por precaución, porque se pueden convertir en un problema más serio y perderte 4 partidos de 11", admite Setién. "Jugando partidos tan concentrados, nadie sabe lo que va a pasar. Todo esto va a ser nuevo y no sabemos cómo vamos a responder. Lo lógico y lo normal es que en algún momento Messi descansara, pero todos conocemos su capacidad para dosificarse. Lo tendremos que ir viendo sobre la marcha", deja abierto el cántabro.

La vuelta del fútbol es una gran noticia, aunque Setién admite que en algún momento lo vio "muy negro". "Lo hablábamos todos los entrenadores y estábamos todos de acuerdo: veíamos la situación muy complicada. Tú estabas viendo las cifras de contagiados o de muerte, y quizá era miedo. Ahora se ve todo diferente. Ahora sí que creemos posible que no haya problemas, porque estamos llevando todo a rajatabla. La gente está más tranquila y más segura. Que en la Bundesliga no haya ningún problema te anima", admite.

En la lucha por el título de LaLiga, tendrá enfrente a un Real Madrid que no jugará en el Santiago Bernabéu, sino en el Alfredo di Stéfano, lo que posiblemente le influya, en opinión del entrenador culé. "No es lo mismo jugar en el mismo estadio de siempre, aunque sea sin público, que jugar en Valdebebas. Ojalá le influya", desea un Setién, que se ve un paso por delante: "Tenemos una situación mejor que el Madrid, con 2 puntos de ventaja, aunque ambos vamos a perder puntos. En La Liga puedes arreglar cualquier error en 11 partidos, en Champions, no", recuerda.

En cualquier caso, es optimista ante lo que ha visto de sus futbolistas. "Salvo Umtiti, el resto han venido muy bien, muy bien, muy bien. Tienen chispa, y todos quieren jugar. Tienen muchas ganas. Creo que el Barça va a ser un equipo más fresco que antes del parón. Todos se han limpiado y han empezado una temporada que se va a jugar en 11 partidos, y eso es una motivación especial", destaca Setién.