Garbiñe Muguruza, en El Hormiguero: "Hacía ocho años que no estaba en un mismo sitio más de un mes"

La tenista española Garbiñe Muguruza ha sido una de las invitadas de este martes al programa El Hormiguero, donde repasó junto a Pablo Motoscómo ha llevado estos tiempos desde Suiza, donde el confinamiento fue más permisivo que en España. La tenista admitió haber aprovechado el tiempo sobre todo para estudiar.

Muguruza ha completado cuatro cursos universitarios: dos de nutrición de la Universidad de Stanford, uno de psicología por la Universidad de John Hopkins y otro de ciencia del ejercicio por la Universidad de Colorado. Y es que la propia tenista admitió no haber tenido tanto tiempo libre desde hace mucho tiempo.

"Para una persona como yo que siempre está viajando, que nunca tiene un descanso, esta cuarentena ha sido que no me puedo creer que estoy en casa", comentaba. "Hacía ocho años que no estaba en un mismo sitio más de un mes", confesó.

Además, Garbiñe admitió ser un tanto LAXA con sus dietas, pese a que como deportista ha de ser muy estricta con qué come. "A mi me gusta comer y no soy tan, tan estricta, si no que mantengo el sentido común y comer cosas adecuadas en el momento correcto". Además se declaró aficionada de la bollería: "los croissants, los dónuts... la bollería es mi punto débil".