La lucha de Lewis Hamilton contra el racismo: "Todos los días me hacen saber que soy negro"

Lewis Hamilton se ha tomado muy a pecho las protestas contra el racismo en Estados Unidos. El hexacampeón del mundo, desde la muerte de George Floyd, ha emitido varios mensajes de condena y ha apoyado las manifestaciones desde un principio, colocándose como punta de lanza de la Fórmula 1 hasta el punto de forzar a la organización a manifestarse al respecto.

El asunto de la discriminación racial es algo que Hamilton tiene muy interiorizado, porque asegura haberlo sufrido desde niño. Su origen caribeño (su familia paterna es de la isla de Granada) le ha conferido un color mulato por el que le señalaron desde pequeño.

Toto Wolff, su jefe en Mercedes, cuenta que en estos días entiende más aún lo que Hamilton vive, aunque desde hace tiempo ya es un tema de conversación. "Lewis es un gran defensor de las minorías. Para ser sincero, también he aprendido mucho de él. Una vez me preguntó: '¿Alguna vez has pensado que eres blanco?' Y le dije: 'No, nunca lo he pensado'. Y él dijo: 'Pues yo tengo que pensarlo todos los días. Me están haciendo saber que soy negro'", relata el máximo responsable del equipo campeón de Fórmula 1 en una extensa entrevista a sus medios oficiales.

The Big Interview: Toto on his future, Mercedes' long-term commitment to F1, 2021 driver options, reverse grids and more... 👇 — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) June 5, 2020

"Es muy difícil para nosotros comprender lo difícil que es y, por lo tanto, estoy contento de que haya salido y se haya pronunciado. Es uno de los embajadores de este deporte y creo que es bueno", señala.

El propio Wolff está muy concienciado sobre la discriminación hacia las minorías. Él es austriaco, judío y se crió en una "familia de diferentes nacionalidades", con todas las connotaciones históricas que conlleva, por lo que se pone en la piel de Hamilton.

"A veces se necesitan protestas como las de Estados Unidos para provocar una ola masiva de apoyo para cualquier minoría. Creo que es bueno que Lewis sea el líder en un deporte que está muy dominado por hombres blancos. Nosotros, como equipo, fomentamos la diversidad y elegimos a nuestra gente únicamente por su rendimiento y no por su cultura, religión o color de piel", afirma Wolff.