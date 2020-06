Un precandidato a presidir el Barça propone usar la fábrica de Nissan para hacer las camisetas bajo la 'marca Cataluña' en lugar de Nike

El ingeniero Jordi Farré va a intentar plantarle cara a Josep Maria Bartomeu para presidir el FC Barcelona, algo que ya intentó en 2015 y se quedó fuera del corte por 500 firmas. Tras su 'Som la gent normal', ahora apuesta por 'Nou Impuls Barça' y tratará de cambiar la cara del club, envuelto en la polémica social en este ya de por sí convulso 2020.

Ese nuevo impulso pasa por garantizar el saneamiento de las cuentas y el ingreso de dinero a las arcas. Independentista declarado, Farré se muestra algo tibio en la idea de que el conjunto blaugrana sea abanderado del movimiento nacionalista catalán, pero sí apuesta por la catalanidad para algo más concreto.

"El Barça es transversal y no creo que se tenga que utilizar para hacer política. Aunque todos sabemos cuáles son los orígenes del Barça y lo que ha representado siempre. El club debe dar apoyo en proporción a lo que ocurra en el país, pero nada más. No es una herramienta política", asegura en una entrevista en EFE.

Sin embargo, aunque no se use de manera pública para hacer política, Farré sí considera que la presencia de Cataluña es clave en el ADN culé. "El patrocinador de la camiseta del Barça debe ser la marca Cataluña. Cataluña necesita que se la conozca en el mundo y no hay ningún embajador mejor en este sentido que el Barça", tercia.

Es más, incluso apuesta por eliminar a Nike de la ecuación y usar la propia fuerza industrial catalana para hacer los productos del Barça. "¿Por qué necesitamos a Nike para vender la camiseta del Barça? El valor de la marca del Barça lo tenemos que tener nosotros. En Cataluña poseemos el tejido industrial textil más grande de Europa y dispondremos de las instalaciones que dejará Nissan para fabricar la camiseta y todos los productos de la marca Barça. Además, están al lado del Port de Barcelona y de la Zona Franca", argumenta.