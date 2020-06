La desgarradora denuncia desde la camilla del hospital de un ciclista atropellado en el Día Mundial de la Bicicleta

Mi nombre es David y soy ciclista urbano. He sido atropellado (embestido) por un coche en un CicloCarril30 de la calle Bravo Murillo altura número 307 . Circulaba correctamente por el medio de mi carril subiendo a unos 15km/h (acababa de mirar) (abro hilo) pic.twitter.com/aA25S6FK0l

De repente siento un impacto por la espalda y lo siguiente son vueltas y estas en el suelo. Una mujer se identifica como médico (traumatologa) y me inmoviliza, algún vecino me baja mantas y me informan que el COCHE SE HA DADO A LA https://t.co/G0ZLZocFN7 hice esta foto 5’ antes pic.twitter.com/Q8Yn3c7dMr